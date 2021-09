In casa piante di marijuana e altra droga pronta per lo spaccio: arrestato

Aveva in casa 4 piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri, 10 grammi della medesima sostanza già essiccata, nonché un bilancino di precisione il 29enne di Petilia Policastro, S.A. le sue iniziali, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dai Carabinieri.

Al termine dell’attività di controllo, il giovane è stato tratto in arresto ma poi rimesso in non essendovi incombenti esigenze cautelari. Sia la droga, che sarà inviata al competente L.A.S.S. per le previste analisi, che il rimanente materiale sono stati invece sequestrati. Nel medesimo contesto, i militari hanno segnalato alla Prefettura crotonese, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti uno studente 22 enne, trovato in possesso di circa 2 grammi di “marijuana” e di materiale idoneo al suo confezionamento nel corso di una perquisizione personale e domiciliare.