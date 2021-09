Controlli della Polizia nel crotonese: il bilancio della settimana

Non si placano i controlli del territorio gli agenti della Questura di Crotone che, nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”, anche in questa settimana hanno effettuato numerosi posti di blocco in seguito ai quali sono stati fermati 500 veicoli e identificate 1.030 persone. Sempre nel corso dei controlli su strada, sono state elevate 15 multe per violazioni al Codice della Strada.

L’attività settimanale ha portato gli agenti pitagorici a denunciare in tutto 4 persone, mentre altre 5 sono state arrestate, di cui una per maltrattamenti in famiglia. Altre 3 persone sono state invece segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso di suddetti controllo, infine, si contano 29 perquisizioni e 4 controlli amministrativi. Tra le attività attenzionate c’è anche un locale sito nella frazione Papanice, il cui titolare è stato sanzionato poiché, senza aver provveduto alla notifica di aggiornamento della SCIA sanitaria, utilizzava un'area di circa 10 mq, ubicata all'esterno del proprio esercizio, all'uopo allestita con banconi e piastre per la preparazione e la cottura di alimenti.

Nel corso dei controlli in città, gli stessi agenti hanno sequestrato a carico di ignoti, 14 involucri di eroina del peso totale di gr. 8,20, ritrovati all’interno di una bottiglia di plastica. Successivamente, gli operatori della Squadra Volante hanno rinvenuto e sequestrato sempre a carico di ignoti, altri due involucri contenenti gr. 0.39 e 0.95 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana.

Infine, gli stessi operatori, sono intervenuti per segnalazione di tentato furto, dove, seguendo le descrizioni della richiedente l’intervento, sono riusciti a fermare ed identificare un 25enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che è stato deferito all’A.G. per tentato furto e minacce.