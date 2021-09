Utilizzava un’auto rubata e con targhe trafugate: denunciato extracomunitario

Un marocchino di 31 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione dai Carabinieri di Corigliano Calabro.

I militari, nel corso di controlli straordinari in località Boscarello, hanno individuato un’auto sospetta, parcheggiata nei pressi di un casolare in stato di abbandono, al cui interno vi erano due soggetti extracomunitari, che alla vista dei militari tentavano una disperata fuga.

Uno dei due è stato prontamente fermato e identificato dai militari. Dai successivi accertamenti sul veicolo utilizzato dai due uomini, al cui interno vi erano ancora prodotti alimentari acquistati al vicino supermercato, i militari hanno scoperto che era stato denunciato il furto nel mese di marzo presso i Carabinieri di Massafra. Ma le scoperte non terminavano qui, infatti per rendere ancora più difficoltosa l’identificazione dell’autovettura, sullo stesso erano state apposte delle targhe rubate ed appartenenti ad altro veicolo, questa volta oggetto di furto a Pisticci.

Per quanto sopra accertato e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, il 31enne è stato denunciato per il reato di ricettazione in concorso, mentre il veicolo e le targhe sottoposte a sequestro penale, per svolgere ulteriori accertamenti tecnici, che potrebbero far figurare il reato ben più grave di riciclaggio.