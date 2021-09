Tenta di rapinare un connazionale e lo accoltella al volto: arrestato 33enne

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un 33enne marocchino ritenuto responsabile di un brutale tentativo di rapina avvenuto nella notte del 16 settembre in Piazza Mazzini della città della Piana.

I FATTI

La vittima, un giovane anch'egli di origini marocchine, sarebbe stata avvicinata dall’arrestato che, con coltello in pugno, avrebbe tentato di portargli via denaro e il cellulare.

Nel corso della violenta aggressione, il 33enne avrebbe sferrato una coltellata al volto della vittima, che ha riportato una profonda ferita lacero contusa.

Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri che, con prontezza e rapidità, hanno impedito conseguenze più gravi per la vittima. L’aggressore, subito identificato nel 33enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato in flagranza per tentata rapina e lesioni personali gravissime.

Per lui il Giudice ha disposto, dopo la convalida dell’arresto, la custodia cautelare in carcere.