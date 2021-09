Processo “Imponimento”: chieste 70 condanne in abbreviato

Ben 70 condanne, nei confronti di altrettanti imputati che hanno scelto il rito abbreviato, sono state invocate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e i sostituti Antonio De Bernardo e Chiara Bonfadini, nell’ambito del procedimento nato dall’inchiesta “Imponimento”.

La richiesta è stata avanzata oggi al termine della requisitoria nell’aula bunker a Lamezia Terme dinanzi al gup Francesco Vittorio Rinaldi.

LE ACCUSE

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni e corruzione, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

LE PENE RICHIESTE

Le pene richieste vanno dai 20 ai 2 anni di reclusione. Le condanne più pesanti riguardano il boss di Filadelfia, Rocco Anello e Giuseppe Fruci (20 anni di reclusione a testa), Vincenzino Fruci e Francescantonio Anello (chiesti 18 anni a testa). Per Angela Bartucca, moglie di Rocco Anello, sono stati invece chiesti 12 anni.

Per quanto riguarda gli altri imputati, sono stati chiesti per: Cristina Anello, 31 anni di Filadelfia, chiesti 3 anni; Giovanni Angotti, 52 anni, collaboratore di giustizia, chiesti 4 anni; Antonio Bruno Arone, 58 anni di Monterosso Calabro, chiesti 1 anno e 4 mesi; Vincenzo Barba, 69 anni di Vibo, chiesti 10 anni; Luciano Babbino, 42 anni di Vallefiorita, chiesti 6 anni; Giuseppe Barbieri, 48 anni di Sant’Onofrio, chiesti 10 anni e 8 mesi; Luca Belsito, 31 anni di Pizzo, chiesti 8 anni; Giovanni Bevilacqua, 59 anni di Gioia Tauro, chiesti 6 anni; Domenico Bonavota, 42 anni di Sant’Ononfrio, chiesti 10 anni; Domenico Bretti, 51 anni di Filadelfia, chiesti 12 anni; Vito Bretti, 24 anni di Polia, chiesti 8 anni; Antonio Caruso, 44 anni di Filadelfia, chiesti 6 anni; Giovanni Caruso, 42 anni di Filadelfia, chiesti 2 anni; Mario Caruso, 56 anni di Filadelfia, chiesti 1 anno e 4 mesi; Filippo Catania, 70 anni di Vibo, chiesti 10 anni; Vito Chiefari, 48 anni di Torre Ruggiero, chiesti 10 anni; Alfredo Cracolici, 35 anni di Pizzo, chiesti 5 anni; Domenico Cracolici, 39 anni di Maierato, chiesti 6 anni; Salvatore Danieli, 37 anni, collaboratore di giustizia, chiesto 1 anno; Antonio Dastoli, 47 anni di Filadelfia, chiesti 6 anni; Giuseppe De Luca, 51 anni di Ionadi, chiesti 5 anni; Vincenzo De Nisi, 36 anni di Curinga, chiesti 12 anni; Antonio Dieni, 47 anni di Catanzaro, chiesti 3 anni; Giuseppe Fortuna, 44 anni di Filogaso, chiesti 12 anni; Domenico Fraone, 50 anni di Parghelia, chiesti 12 anni; Giuseppe Fruci, 52 anni di Curinga; Angelo Galati, 36 anni di Filadelfia, chiesti 12 anni; Antonio Luciano Galati, 25 anni residente in Svizzera, chiesti 10 anni; Giuseppe Galati, 48 anni di Filadelfia, chiesti 10 anni; Tommaso Galati, 72 anni di Filadelfia, chiesti 10 anni; Domenico Gallello, 52 anni di Maida, chiesti 9 anni; Giovanni Giardino, 49 anni di Maida, chiesti 12 anni; Salvatore Giorgio, 47 anni di Chiaravalle Centrale, chiesti 10 anni; Claudio Gregorace, 31 anni di Filadelfia, chiesti 4 anni; Massimo Gugliotta, 42 anni di Curinga, chiesti 14 anni; Francesco Iannazzo, 41 anni di Lamezia, chiesti 8 anni; Pierdomenico Iannazzo, 42 anni di Lamezia Terme, chiesti 6 anni; Romeo Ielapi, 49 anni di Filadelfia, chiesti 16 anni; Paolino Lo Bianco, 58 anni di Vibo, chiesti 10 anni; Francesco Mallace, 44 anni di Vibo Valentia, chiesti 12 anni; Teodoro Mancari, 27 anni di Filadelfia, chiesti 16 anni; Giovanni Mastrandrea, 37 anni di Filadelfia, chiesti 14 anni; Gianni Melina, 48 anni di Cenadi, chiesti 6 anni; Francesco Michienzi, 41 anni, chiesti 4 anni e 4 mesi; Giacomo Michienzi, 48 anni di Francavilla Angitola, chiesti 8 anni; Stefano Montauro, 28 anni di Curinga, chiesti 11 anni; Nicola Antonio Monteleone, 41 anni di Polia, chiesti 18 anni; Serafino Nero, 66 anni di Decollatura, chiesti 8 anni; Francesco Pellegrino, 53 di Filadelfia, chiesti 4 anni; Domenico Salvatore Polito, 55 anni di Tropea, chiesti 7 anni; Rocco Polito, 46 anni di Curinga, chiesti 10 anni; Daniele Prestanicola, 39 anni di Maierato, chiesti 18 anni; Domenico Prestanicola, 43 anni di Pizzo, chiesti 6 anni; Rocco Prestanicola, 64 anni di Maierato, chiesti 6 anni; Vincenzo Renda, 50 anni di Vibo Valentia, chiesti 4 anni; Domenico Rigillo, 49 anni di San Vito sullo Ionio, chiesti 10 anni; Vincenzo Rubino, 74 anni di Vibo Valentia, chiesti 10 anni; Giuseppe Ruccella, 40 anni di Filogaso, chiesti 9 anni; Natale Ruscio, 38 anni di Rende, chiesti 1 anno e 4 mesi; Domenico Ruttigliano, 31 anni di Curinga, chiesti 10 anni; Fabio Schicchi, 52 anni di Lamezia Terme, chiesti 10 anni; Francesco Serratore, 52 anni di Curinga, chiesti 6 anni; Aldo Sgromo, 39 anni di Curinga, chiesti 2 anni; Gino Stranges, 52 anni di Conflenti, chiesti 8 anni; Antonio Talarico, 66 anni di Lamezia Terme, chiesti 14 anni; Francesco Antonello Trovato, 35 anni di Curinga, chiesti 11 anni.