Elezioni. Boccia: “unità Pd e Centrosinistra per vincere il 4 ottobre contro tre Destre”

Francesco Boccia

"Strada per strada, piazza per piazza, quartiere per quartiere; lì dove la sinistra è nata e dove vive da sempre, per unire tutto il centrosinistra e vincere le amministrative del 4 ottobre. Il Partito Democratico, con Nicola Zingaretti prima e Enrico Letta poi, ha rimosso le macerie del 2018 e se oggi possiamo vincere ovunque è per il lavoro senza sosta fatto sui territori, nei comuni, dai militanti”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, arrivando a Catanzaro alla Festa dell'Unità regionale per un dibattito sul PNRR con Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.

“Chi ha diviso la sinistra – ha aggiunto Boccia- ha pagato un prezzo alto. Noi la uniamo e allarghiamo a tutti coloro che credono in un’Italia giusta, solidale, equa e europeista. L’Europa che grazie all’Italia ha creduto nella riduzione delle diseguaglianze con un piano straordinario come il PNRR fortemente voluto da noi. Siamo tutti impegnati per battere le tre destre che vogliono solo gestire potere raccontando un Paese incattivito e rabbioso dopo l’emergenza. Il PD vuole ricostruirlo con la prospettiva di un mondo in cui i diritti sono rispettati e l’uguaglianza diventa valore collettivo”.

REGIONALI. IL SOSTEGNO DI BOCCIA AD AMALIA BRUNI

"Non è un caso che Nicola Zingaretti oggi sia qui, con la sua storia politica e la sua esperienza di Presidente modello della Regione che ha gestito meglio l’emergenza sanitaria, per sostenere Amalia Bruni alla presidenza della Regione Calabria. Con Amalia Bruni porteremo tutti insieme la Calabria sul modello della sanità pubblica del Lazio”. Ha detto Boccia parlando delle elezioni regionali.

Il Deputato ha poi proseguito il suo discorso affermando che “I calabresi hanno diritto a una sanità all'altezza e Amalia Bruni è l'unica in grado di garantirla. Per lei parla la sua storia. Una storia di eccellenza scientifica e di sofferenze curate sul campo e alleviate con il lavoro”.

Guastando alla “concorrenza” il deputato ha aggiunto: “La destra calabrese pensa di dividersi le spoglie di una Regione che hanno trasformato in un colabrodo. Faccio appello ai calabresi, il modello Salvini Meloni è un bluff, litigano quotidianamente e danno ordini a Occhiuto e Spirlì che non sono liberi, non fatevi ingannare: presentati prima come un ticket e poi sconfessati dagli stessi leader che non si parlano. Un giorno ammiccano ai no vax, un giorno cambiano idea, un altro ancora si oppongono al green pass e il giorno successivo prestano il fianco ai negazionisti. La Calabria merita di più. La Calabria ha bisogno di aria nuova, di prospettive per i giovani, di chi si batte con forza per riaffermare i diritti che in questa terra sono dimenticati”.

“Amalia Bruni è la novità in Calabria e in Italia, l'unica in grado di fermare questa destra e dare una speranza di cambiamento. Amalia Bruni guiderà il riscatto della Calabria e avrà al suo fianco la Calabria migliore", ha concluso il deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.