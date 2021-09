Serie B. Reggina-Spal: amaranto a caccia del secondo successo stagionale

Alfredo Aglietti (foto: Reggina1914)

Dopo l'ottimo pareggio ottenuto a Crotone, gli amaranto di mister Aglietti tornano al Granillo per ospitare la Spal, reduce dal pareggio interno con il Monza. La formazione ferrarese, guidata da mister Clotet, ha ottenuto finora una vittoria, un pareggio e una sconfitta, rimanendo comunque una delle maggiori candidate alla promozione in serie A.





di G.S.M.

Per la sfida di domani, Aglietti ritroverà il Tanque Denis, mentre sarà costretto a rinunciare alla fantasia di Ménez, fermato da una tendinite. Confermato Galabinov in attacco, il suo partner sarà con ogni probabilità Rivas.Tra gli estensi, Clotet avrà tutta la rosa a disposizione, probabile conferma per il modulo 4-2-3-1, con Colombo al centro dell'attacco.

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'incontro, l'allenatore amaranto Alfredo Aglietti ha elogiato il suo gruppo e invitato tutti a prestare attenzione all'avversario:

"Sono molto contento di come lavora il gruppo, di come stanno insieme, del lavoro dello staff. Abbiamo avuto pochissimi infortuni, abbiamo sostenuto carichi elevati, ma volevamo avere un motore che girasse a ritmi alti. Mi piace come stiamo insieme, ora servono solo i risultati per andare ancora meglio. Giocare alle ore 14 è difficile, sopratutto al Sud, ma vale sia per noi che per gli avversari, conterà l'interpretazione della partita. La Spal è una squadra simile alla Ternana, sopratutto per le caratteristiche dei calciatori. E' una squadra insidiosa, che tiene ritmi alti. Dobbiamo leggere bene i momenti della gara, scavalcare il loro pressing. La SPAL avrà un atteggiamento diverso rispetto al Crotone, loro hanno tanta gamba sulle ripartenze, dovremo fare noi la partita, dobbiamo fare attenzione sulle marcature preventive."

Aglietti ha anche evidenziato l'atteggiamento dei suoi:

"Dobbiamo dare il nostro imprinting alla partita, dobbiamo giostrare i ritmi della gara, ma non sarà facile. Troviamo una squadra competitiva, che ha dei valori, dovremo essere bravi a fare la partita e a metterli in difficoltà. Giochiamo in casa e dobbiamo dare valore al pari di Crotone, ma ogni gara riserva le proprie difficoltà: dobbiamo stare sul pezzo e essere concentrati, il particolare può fare la differenza. Le buone prestazioni della squadra stanno dando il giusto entusiasmo alla piazza e ai tifosi. Il fatto del ritorno del tifo organizzato ci darà una spinta in più, si percepisce qualcosa di positivo tra la squadra e la città."

I CONVOCATI

PORTIERI: Micai, Turati. DIFENSORI: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos. CENTROCAMPISTI: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas. ATTACCANTI: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello

L'ARBITRO



Arbitro dell'incontro Baroni, della sezione arbitrale di Firenze, coadiuvato da Sechi e Barone, quarto ufficiale Vergaro. Addetti alla VAR Pezzuto e Baccini.

DOVE VEDERLA



La partita verrà trasmessa in diretta streaming sui canali DAZN, sul canale 255 di Sky Calcio e sulla piattaforma Helbiz Live. Calcio d'inizio alle ore 14