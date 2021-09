Recovery. Nesci: “Assegnati 4,7 mld all’Italia, grande opportunità per il Sud”

“I 4,7 miliardi di euro assegnati all’Italia per sostenere la ripresa sociale ed economica post pandemia, così come previsto dal programma REACT-EU, rappresentano una grande opportunità per il Sud.” Lo dichiara la Sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci, che aggiunge: “Una nuova iniezione di risorse che servirà soprattutto a finanziare le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e nelle aree dove c’è più necessità”.

“Con questi fondi – chiosa la Sottosegretaria - sarà possibile sia sostenere la formazione e l’inserimento di nuovi lavoratori, sia proteggere i posti esistenti nelle piccole imprese in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dando particolare attenzione alle donne e ai giovani”.

“Come Governo continuiamo a gettare le basi per ricostruire il tessuto economico e produttivo e per promuovere l’equità territoriale nel nostro Paese”, conclude Dalila Nesci.