Liceo “E.Fermi”, Abramo: “da lunedì nuovi spazi e laboratori didattici per gli alunni”

Liceo “E.Fermi”

Il Liceo scientifico statale “E.Fermi” si espande ed è pronto ad accogliere gli alunni in ambienti ancora più grandi. Ne ha dato comunicazione il presidente della Provincia Sergio Abramo, commentando la fine dei lavori di ampliamento dell’immobile sito nel quartiere marinaro.

Il nuovo corpo di fabbrica sarà destinato a laboratori didattici a servizio del plesso scolastico già esistente. Nello specifico, il liceo si arricchisce di una sala insegnanti, un’aula magna, cinque laboratori didattici, quattordici servizi igienici, due locali deposito.

In particolare, al piano terra vi sono gli ambienti principali, aula magna e laboratori saranno disposti sui prospetti laterali e saranno serviti dal corridoio centrale con larghezza pari a 2,40 m, ulteriormente sono previsti servizi igienici distinti per uomo e per donna, oltre a un servizio per diversamente abili, nonché un locale deposito a servizio del piano, inoltre è prevista un’uscita diretta sul cortile.

Il piano primo, a differenza del piano terra, è interamente destinato ad ospitare laboratori didattici con carattere più tecnologico, ed anche per questo piano sono previsti i servizi igienici distinti per uomo e per donna, oltre un servizio per diversamente abili, nonché un locale deposito a servizio del piano, inoltre è prevista un’uscita diretta sul cortile, di seguito breve descrizione degli stessi ambienti.

I lavori sono stati coordinati dal dirigente del settore Lavori pubblici Floriano Siniscalco, mentre Antonio Leone ha ricoperto il ruolo di responsabile unico del procedimento.