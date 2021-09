Covid. La Calabria conta quattro morti e meno contagi (+163)

Contagi da Covid-19 in diminuzione in Calabria. Dopo gli ultimi giorni di cifre elevate, ecco che – come avvenuto già ieri (QUI) - l’odierno bollettino porta a registrare un nuovo calo dei positivi che sono 163 e sono stati scoperti con 3.770 test processati complessivamente.

Purtroppo nella nostra regione sono state registrate altre 4 vittime nelle ultime 24 ore, di cui tre nel cosentino e una fuori regione. Il totale delle vittime ad oggi è di 1.369.

Invece le persone che da inizio pandemia hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione sono state invece 81.857. Oggi il numero più alto di positivi si registra nella provincia di Reggio Calabria con i suoi 84 nuovi casi, seguono poi Catanzaro (+28), Cosenza (+24), Crotone (+19), e Vibo Valentia (+4). Quattro sono anche i casi segnalati da fuori regione.

I guariti nelle oggi sono 250, mentre le persone uscite dall’incubo del Covid sono in tutto 75.744. Gli attuali positivi sono in tutto 4.744 (- 91).

Aumenta, seppure di una sola unità, l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva dove si trovano 15 persone. Si allenta invece la pressione sui reparti ordinari dove si trovano 169 persone (-8). In isolamento domiciliare ci sono invece 4.560 persone (-84).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove sono state 28.631 le persone che hanno contratto il Covid-19, oggi i nuovi positivi sono 84. Attualmente i casi attivi sono 2.018, di cui 77 ricoveri in reparto (-6); 6 in terapia intensiva (+1), 1.935 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 26.613: 26.235 guariti, 378 deceduti.

Nel Cosentino il totale dei casi è 26.716, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 24. Attualmente i casi attivi sono 1.554, di cui 46 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva, 1.504 in isolamento domiciliare (-19). I casi chiusi sono 25.162: 24.535 guariti, 627 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che “a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunica 1 decesso, avvenuto in data 14/09/2021, di un residente fuori regione in precedenza comunicato tra i residenti”.

Nel Catanzarese il computo totale dei casi è 11.228, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 229, di cui 26 ricoveri in reparto (+1); 5 in terapia intensiva (+1); 198 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.999: 10.849 guariti, 150 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 19, mentre da febbraio si sono ammalati in 7.831. Attualmente i casi attivi sono 434, di cui 10 ricoveri in reparto (-2); 424 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.397 : 7.287 guariti, 110 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi soggetti positivi di cui 3 migranti.

Nel Vibonese da inizio pandemia sono 6.276 le persone che hanno contratto il Covid-19, mentre oggi sono stati registrati 4 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 165, di cui 7 ricoveri in reparto (-1); 158 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.111: 6.015 guariti, 96 deceduti

(Ultimo aggiornamento alle 16.56)