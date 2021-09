Impresa, Algieri (deMagistris Presidente): “Mancanza di infrastrutture rende impossibile lavoro”

“È inaccettabile guardare inermi tutto questo spopolamento a questo livello ci ha ridotti la politica che si è succeduta finora. La Sibaritide è ormai il fanalino di coda della Calabria del Nord e a nessuno sembra importare di questo triste primato”. Così in una nota l’aspirante consigliera regionale Graziella Algieri.

“Dalla strada della morte fino ad arrivare alla perdita del lavoro per oltre 200 persone, perché non si è mai intervenuto davvero per la Ss 106? Perché abbiamo perso tutte queste occasioni per crescere e migliorare le nostre condizioni e, soprattutto, per rendere più sicuro un tratto di Ss 106 che oramai è diventato a traffico urbano? Perché la Regione non ha intercettato i giusti fondi europei per ripristinare le numerose strade dissestate della Calabria?” di chiede la candidata, riferendosi alla crisi della cooperativa Pac 2000A del consorzio Conad.

“Qualora vogliate parlare con me, io ci sono e sono pronta ad ascoltarvi per analizzare insieme la situazione” dichiara ancora rivolgendosi ai lavoratori. “Dobbiamo dire basta tutti insieme a questa malapolitica che ha dimenticato l'intera fascia dello Jonio e soffoca le imprese, il lavoro non permettendo ai territori di offrire le giuste condizioni per crescere ed investire”.