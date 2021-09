Ambiente, Campana (Verdi): “La mia candidatura di servizio per la sibaritide”

“È giunto il tempo di rialzare la testa e di scegliere da che parte stare: dalla parte dei nostri figli o vivere da sudditi col cappello in mano”. Così in una nota Giuseppe Campana, candidato consigliere per Europa Verde Calabria.

“Valori chiari, netti, ambientalisti. E un percorso che mi ha visto sempre dalla stessa parte, a difesa dei più deboli, del territorio, nel rispetto dell’ambiente, in mille battaglie. In una tenda a Bucita, contro il carbone che Enel voleva propinarci, a ripulire le spiagge e le nostre montagne dai rifiuti” ricorda Campagna. “Questi motivi legittimano la mia candidatura, a servizio di Europa Verde Calabria, nelle mie vesti di commissario regionale. Il partito mi ha chiesto uno sforzo e la sfida l’ho accettata ben volentieri perché sono stanco di delegare ad altri la soluzione di problemi che non conoscono, di territori che sono lontani anni luce, fisicamente e mentalmente, dalle logiche politiche e dalle dinamiche della cittadella e del Consiglio regionale”.

“Proteggere la salute dei cittadini, l’aria, l’acqua ed eliminare i rifiuti di plastica, investire nell’economia verde, nella ricerca e nell’innovazione. Sostenere la giustizia, i diritti fondamentali, la trasparenza e combattere la corruzione. Tutelare i parchi e la biodiversità. Sono solo alcuni dei principi cardine che Europa Verde porta in dote alla coalizione di centrosinistra che si contenderà il governo della regione per i prossimi cinque anni”. Questi gli obiettivi in un lustro che “sarà decisivo per la nostra storia ed il nostro futuro”.