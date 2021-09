Covid, migliorano i dati nel monitoraggio Ecdc: Sud Italia ancora in rosso

Iniziano ad arrivare, come ogni venerdì, i dati dei monitoraggi settimanali a livello nazionale ed europeo. Mentre l’Istituto Superiore di Sanità ha certificato un’ulteriore diminuzione dell’indice Rt, passato da 0.92 a 0.85, anche il report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fotografa una situazione in netto miglioramento in tutta Italia.

Il bel paese è infatti quasi completamente tinto di giallo: nella mappa che mostra gli indicatori combinati – e dunque somma il tasso di positività ed i test effettuati ngli ultimi 14 giorni – si può notare la Valle d’Aosta in verde, mentre Basilicata, Calabria e Sicilia si trovano ancora in rosso.

Per quanto riguarda la Calabria, continuano a verificarsi troppi casi mentre il numero di tamponi effettuati, al pari di quello dei vaccini, non sembrano decollare. Condizione questa che penalizza molto il rating regionale, che, come annunciato oramai da settimane, potrebbe passare in zona gialla visto lo sforamento degli indicatori posti dal Ministero della Salute.