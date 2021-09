Cirò Marina, ai domiciliari gli trovano una pistola clandestina: arrestata coppia

È stato il nervosismo a tradire una coppia di Cirò Marina, trovata in possesso di un potente revolver calibro 357 magnum con la matricola parzialmente abrasa, e dunque clandestina.

Lo hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, a seguito di un controllo programmato che si è svolto presso l’abitazione di una cinquantenne, compagna di un quarantaseienne pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso dell'attività, ai militari non è sfuggito l’atteggiamento “guardingo, evasivo e vistosamente nervoso” tenuto dall’uomo, spingendoli ad effettuare una serie di verifiche più approfondite.

Dopo diverse ore, è emerso tra i suoi effetti personali la potente arma da fuoco, immediatamente posta sotto sequestro: saranno ora svolti ulteriori controlli per verificarne l’eventuale impiego in attività criminali.

La donna, proprietaria dell’abitazione, è stata dunque tratta in arresto per detenzione illecita di arma clandestina e posta ai domiciari. L’uomo invece, già ai domiciliari e gravato da un’ulteriore denuncia per maltrattamenti in famiglia – sporta qualche giorno addietro proprio alla compagna – è stato trasferito presso il carcere di Crotone.