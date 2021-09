Isola Capo Rizzuto, incidente lungo la Statale 106: due feriti

(Foto IcrTv Web)

Si sono scontrate frontalmente le due vetture rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 106, in località Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Due i feriti, un uomo ed una donna, quest'ultima in maniera più grave.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due malcapitati dai veicoli. Intervenuti i sanitari del 118, hanno trasportato l'uomo presso l'ospedale di Crotone, mentre la donna, causa la frattura del bacino, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Catanzaro.

Notevoli i rallentamenti del traffico, dato che le auto hanno occupato l'intera carreggiata. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha mezzo in sicurezza l'area e regolato il transito.