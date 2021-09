Crotone, Antonio Casillo nuovo presidente di Confcommercio Calabria Centrale

“Sono molto emozionato, perché si tratta di un’elezione frutto, principalmente, di un lungo percorso associativo e di un lavoro di confronto e condivisione con tutti gli altri colleghi”. Queste le dichiarazioni a caldo di Antonio Casillo, neo-eletto presidente dell’Area Territoriale di Crotone di Confcommercio Calabria Centrale a seguito dell’assemblea elettiva.

Già presidente della sezione Federmoda, Casillo prenderà le redini dell’associazione guidata fino a pochi mesi da fa Alfio Pugliese. “occorrerà dare continuità a quanto realizzato e proseguire, tutti insieme, con impegno e determinazione, consapevoli del difficile contesto economico che sta vivendo l’intero territorio crotonese e, in particolare, i settori economici da noi rappresentati”.

Eletti all’interno della nuova Giunta: Emilia Noce, Luca Manica, Salvatore Mazza, Daniela Silipo, Salvatore Perri, Giampiero Trimboli, Michele Basile, Antonio Luzzaro, Maria Rosaria Pulvirenti, Luigi Bruni, Franco Mano, Rossella Lucà, Gianfranco Virardi, Pietro Astorino, Giuseppe Randazzo, Giuseppe Scandale e Francesca Costantino.

“Auspico di poter svolgere la mia attività sempre in un clima di dialogo, di confronto e di collaborazione con tutti gli attori sociali ed istituzionali del nostro territorio” conclude il neo-presidente. “Un ringraziamento, infine, va a quanti lavorano all'interno dell'Associazione ed in particolar modo a Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale, per il suo proficuo e incessante impegno nelle attività associative”.