La Carovana dei Parchi in Bicicletta attraversa il Parco della Sila

Oltre 30 ciclisti provenienti da ogni parte d’Italia sono stati accolti questa mattina dal presidente dell’Ente Parco Sila, Francesco Curcio, assieme al direttore Domenico Cerminara e dal dirigente regionale Giovanni Aramini. Si tratta della Carovana dei Parchi in Bicicletta, che ha fatto la sua tappa nel parco silano.

Percorso il tragitto tra Lorica-Trepidò-Villaggio Mancuso lungo la Ciclovia dei Parchi, per un totale di circa 56 chilometri. Si tratta di un evento simbolico nell’ambito della settimana europea della mobilità, per la quale gli sportivi si sono mobilitati in tutto il paese.

“Il Parco è molto impegnato in tali attività, che si inseriscono in un discorso molto più ampio, volto a implementare il benessere, la natura, la mobilità lenta” ha dichiarato il presidente Curcio. “Grazie alla Regione, che ha voluto realizzare la Ciclovia, oggi possiamo accogliere il gruppo nutrito di amatori e, dunque, augurargli un buon cammino”.

Il gruppo di ciclisti ha già attraversato Campotenese, Castrovillari, Lungro e Saracena, e farà tappa ancora a Serra San Bruno, Gambarie e Reggio Calabria. Il loro viaggio sarà raccontato il prossimo 22 settembre a Milano.