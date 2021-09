Cropalati, scoperti 29 furbetti del reddito di cittadinanza: denunciati

Avrebbero fatto false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, incassandolo indebitamente e rendendosi irreperibili. È quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Cropalati, nel corso di un accurato controllo investigativo svolto in collaborazione con l’Inps.

Proprio l’istituto di previdenza sociale aveva fornito una serie di elenchi di percettori del reddito di cittadinanza ai militari, al fine di accertare se ne avessero realmente diritto. Si tratta di 24 cittadini di nazionalità romena, bulgara e russa, assieme a 5 soggetti del posto.

In particolare, in 15 dichiarazioni è stata dichiarata una falsa permanenza in Italia per almeno 10 anni, mentre nelle restanti 14 sono state riscontrate irregolarità sullo stato di famiglia. Il danno alle casse dello Stato ammonta ad oltre 149 mila euro, ora da recuperare. Difficile dire se sarà possibile, dato che quindici degli indagati non risultano reperibili, e si trovano probabilmente nel loro paese di origine.

I Carabinieri, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Cosenza, hanno denunciato a piede libero tutti e 29 gli indagati, e disposto ulteriori controlli e verifiche con gli enti preposti.