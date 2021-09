Brescia-Crotone: quarta giornata “agguerrita” alla ricerca della giusta accellerazione

Gianni Vrenna

La quarta giornata di campionato, della serie B, porta in campo un gruppo di testa agguerrito: Brescia, Pisa e Ascoli a punteggio pieno, con lo spirito dei più forti. che hanno già ingranato la marcia trionfale. Più indietro, il Monza insegue con l’ottimismo di chi ha la “qualità” a fare meglio degli altri, e il Parma che guida la carica col nazionale Buffon, affiancato da altri talenti del calibro di Schiattarella, Vazquez e i giovani Ma e Juric, pronti a fare il salto di categoria. Nella griglia di coda si cerca l’accelerazione giusta per uscire dalla zona gialla.



di Giuseppe Romano

Il Crotone affronta il Brescia senza ansie di formazione e di soggezione: la preparazione settimanale è andata a buon fine e tutti i calciatori sono disponibili, compreso il difensore Giuseppe Cuomo uscito da un lungo infortunio. A dare una buona dose di fiducia ci ha pensato il presidente, Gianni Vrenna, super convinto che “con questi giocatori e questo allenatore, si avranno grandi soddisfazioni".

L’avvio non è stato del tutto facile e lo testimonia la classifica: due punti conquistati e una differenza reti (-2) che tiene all’erta tutto il gruppo rossoblù, nonostante le qualità tecniche, individuali e di gruppo, rese manifeste fin dalla partita di Coppa Italia, proprio col Brescia 2-2; 4 -2 ai rigori), attuale capolista del torneo, a punteggio pieno assieme a Pisa e Ascoli. Che le rondinelle siano in pieno “volo” e resistenti alla fatica, è noto a tutti ok.

L’Eco risuona anche in casa dello “squalo” ionico, basti riascoltare il messaggio dell’argentino Paz, difensore esterno dei calabresi: “Siamo consapevoli di affrontare una squadra di qualità con tanta esperienza, guidata da un allenatore che ha già vinto la serie B. Da parte nostra, siamo pronti per fare una grande partita e una buona prestazione contro il Brescia. Le gare come questa sono le più belle da giocare e cercare di vincere: io, sono venuto in Calabria, per andare in serie A col Crotone”.

In questo match importante, quello che vorrà cogliere l’attimo è Samuele Mulattieri, tre gol nella classifica dei marcatori (altre due reti le ha realizzati contro il Brescia in Coppa Italia), deciso a non perdere le distanze dal “capo”, Simone Corazza, dell’Alessandria, a quota 4. Tutto possibile! La squadra di Francesco Modesto ha caratteristiche offensive di rilievo e la dinamica di Mulattieri, all’interno dell’area di rigore avversaria, incide tanto.

Il Bomber rossoblù è pronto fisicamente, sta bene e punta a continuare su questa strada. Attenzione, però, al Brescia, che ha già in attivo 10 gol, il massimo in questo torneo, e ne ha subiti solo due. Una bella sfida tra Brescia e Crotone, i lombardi già al massimo e i calabresi in crescita di entusiasmo e sistema di gioco. Un confronto che richiede tanta attenzione per le alte aspettative. Che l’avversario sia di qualità superiore ne è consapevole anche Francesco Modesto, alla guida di un Crotone giovane e ancora da amalgamare: “Le tre vittorie consecutive del Brescia, mostrano la qualità e lo stato di salute della squadra che affronteremo, venerdì sera”.

Si esaltano i valori dell’avversario, ma il tecnico pitagorico fa sapere che “anche il Crotone ha valori importanti” e invita i suoi ad essere “tosti. Se faremo una buona prestazione, alla fine vedremo il tipo di risultato che avremo raccolto”, consapevole che “vi saranno momenti di sofferenza, per le insidie che sanno portare a termine gli avversari. Non bisogna distrarsi e creare i presupposti per dare fastidio anche noi”.

Dall’altra parte, Inzaghi sa di avere una corazzata, e poter contare su gente di qualità, come affermato da alcune testate giornalistiche sportive. Le buone considerazioni verso il Brescia non mancano, anzi si sprecano. Il Crotone ce la metterà tutta per tornare a casa imbattuto e possibilmente con i tre punti che lo lancerebbero fuori dalla zona calda della classifica. Brescia – Crotone il “Leone” contro lo “Squalo”: è un match dalle mille sfaccettature. Da seguire!

L’arbitro è Giacomo Camplone di Pescara; Assistenti: Salvatore Longo (Paola) e Vito Mastrodonato (Molfetta); IV uomo: Francesco Luciani (Roma 1); VAR: Federico Dionisi (L’Aquila); AVAR: Alessio Tolfo (Pordenone).

Crotone: lista dei convocati per l'anticipo delle 20.30 in programma venerdì sera per la 4^ giornata di Serie B in casa del Brescia: Portieri: Festa, Contini, Saro. Difensori: Visentin, Mondonico, Canestrelli, Nedelcearu, Paz, Mogos, Cuomo. Centrocampisti: Vulic, Estevez, Benali, Donsah, Molina, Oddei, Zanellato, Giannotti, Sala, Schirò. Attaccanti: Mulattieri, Maric, Kargbo

PROBABILI FORMAZIONI



Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju (Karacic), Cistana, Mangraviti (Papetti), Pajac; Van De Looi, Bertagnoli (Bisoli), Leris; Tramoni, Jagiello; Bajic (Moreo). All: Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Paz, Canestrelli; Mogos, Zanellato, Estevez, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. All. Modesto

La partita si giocherà venerdì 17 settembre 2021 allo stadio 'Mario Rigamonti' di Brescia. Calcio d'inizio alle ore 20,30.

CANALE TV E DIRETTA STREAMING

TV: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite), Helbiz Live.

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live.