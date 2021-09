Contrasto allo spaccio: arrestato insospettabile pensionato a Capo Vaticano

Nonostante la stagione estiva sia oramai alle spalle, non si placa l’attività dei Carabinieri nel vibonese. Prosegue infatti senza sosta il controllo del territorio volto sopratutto al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, orientato in particolar modo nei numerosi casolari rurali (spesso abbandonati) tra San Gregorio d’Ippona e Mileto, e nell’area di Capo Vaticano.

Proprio in questi luoghi, nei giorni scorsi, hanno individuato e fermato un’auto sospetta, guidata da un sessantaseienne di Nicotera da tempo residente nel torinese. Un controllo tranquillo, se non fosse stato per il manifesto nervosismo dell’uomo, che ha insospettito i militari e fatto scattare una perquisizione.

A bordo del mezzo, opportunamente occultata nel porta oggetti lato guidatore, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vibo Valentia hanno trovato ben 150 grammi di cocaina purissima, prontamente sequestrata. L’uomo è stato dunque arrestato per direttissima e condotto presso il carcere di Vibo.

Sono oltre 100 i militari impegnati nelle strade del vibonese, coordinati dalla locale Procura e destinati a differenti operazioni, come “Tutti a Scuola”, svolta assieme a Polizia di Stato e Prefettura.