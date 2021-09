Covid, nel bollettino diminuiscono i contagi (+203) ma aumentano i decessi (+6)

Andamento altalenante per i contagi da coronavirus in Calabria. Dopo il notevole aumento di ieri (LEGGI), ecco che il bollettino odierno vede i nuovi casi confermati scendere a 203, a fronte, però, di altre 6 vittime.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+71), seguita dalla provincia di Cosenza (+66), di Catanzaro (+29), di Crotone (+28) e di Vibo Valentia (+7). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+2). Processati complessivamente 1 milione e 143.627 tamponi (+3.819), con un tasso di positività che scende al 5,32%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 28.547 (+71), mentre i casi attivi sono 2.050. Di questi: 1.962 in isolamento, 83 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 26.119 i guariti e 378 i decessi.

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 26.692 (+66), mentre i casi attivi sono 1.604. Di questi, 1.553 sono in isolamento, 46 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 24.464 guariti e 624 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 11.200 (+29), mentre i casi attivi 220. Di questi, 191 in isolamento, 25 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.830 pazienti e ne sono deceduti 150.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.812 (+28) e gli attivi sono 415. Di questi: 403 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.287 i guariti e 110 i deceduti.

Nel vibonese, infine, casi covid salgomo a 6.272 (+7) mentre gli attivi sono 193. Di questi: 185 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.983 i pazienti guariti e 96 i deceduti.