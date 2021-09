Arrestato a Bologna il responsabile della strage dei ciclisti: è nuovamente accusato di omicidio stradale

Omicidio stradale. È questa l’accusa che ritorna per il cittadino marocchino, Chafik El Ketani, di 32 anni, che è finito nuovamente in arresto dopo che era già stato condannato a 8 anni di carcere per lo stesso reato in seguito alla strage di ciclisti avvenuta nel 2010 a Lamezia Terme.(QUI)

A distanza di poco tempo dalla prima scarcerazione, infatti, El Ketani è gravemente indiziato di aver provocato la morte di Nouredine Fennane, a seguito di incidente stradale avvenuto nella serata del 6 settembre scorso sulla SS 280 in direzione di marcia Catanzaro – Lamezia Terme.(QUI)

Nell’occasione, Chafik El Ketani, -che si trovava alla guida del mezzo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - era ricoverato presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, per le cure del caso. Tuttavia, pochi giorni dopo, il predetto, contro il parere dei medici, ha firmato le dimissioni dall’ospedale, facendo perdere le sue tracce.

Le immediate indagini avviate dalla Squadra Mobile di Catanzaro hanno portato a scoprire che lo stesso era in procinto di lasciare lo Stato per recarsi in Marocco e che, a causa delle sue precarie condizioni di salute, era stato obbligato ad una “sosta” presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per essere curato.

Con tempestiva sinergia, le Squadre Mobili di Catanzaro e Bologna si sono attivate e, nel pomeriggio di oggi, unitamente ai Compartimenti Polizia Stradale di Catanzaro e Bologna, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro diretta dal Procuratore Capo Nicola Gratteri e del Procuratore Aggiunto Giancarlo Novelli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione dei misura cautelare in carcere nei confronti del 32enne.