Polizia locale Reggio, il bilancio dei controlli durante le Feste Mariane

Sequestri e multe a Reggio Calabria nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia locale. In strada sono scesi circa 50 veicoli e diversi agenti che in quattro giorni sequestrato e donato in beneficienza circa un quintale di frutta e verdura venduta abusivamente.

E non solo, perché gli agenti hanno comminato 200 multe per violazioni del codice della strada e hanno rimosso sei veicoli.

In un caso particolare, un uomo di 84 anni, senza patente, è stato fermato in prossimità del Duomo e in una zona inibita al traffico veicolare.

Complessivamente, sono state ritirate 4 patenti di guida e denunciati tre cittadini per guida in stato di ebbrezza, lesioni colpose e occupazione di area pubblica.

Sul fronte dei servizi commerciali, invece, sono state fatte 27 multe per la vendita irregolare o l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Tre esercizi, inoltre, sono stati chiusi perché raggiunti da provvedimenti amministrativi conseguenti alle violazioni accertate.

Quotidianamente 30 agenti hanno assicurato il corretto svolgimento delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione. In particolare, hanno presidiato le vie adiacenti al Duomo e fatte osservare, pedissequamente, tutte le ordinanze emesse a tutela della pubblica e privata incolumità.