Covid in Calabria, Gimbe: “Meno casi ma rischio zona gialla”

Meno casi in Calabria di Covid-19, ma la regione rischia di entrare in “zona gialla”. Secondo il report settimanale di Fondazione Gimbe, nei sette giorni dall'8 al 14 settembre è stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (257). E non solo, dato che i nuovi casi sono diminuiti (-14,8%) rispetto alla settimana precedente.

Tuttavia la soglia di saturazione sui posti letto occupati in area medica e in terapia intensiva è stata superata, dato che potrebbe portare la Calabria in “zona gialla”.

Gimbe analizza poi i dati relativi alle vaccinazioni. Così i cittadini che hanno completato il ciclo sono il 62,4%, ai quali deve essere aggiunta il 5% di chi ha effettuato solo la prime dose, a fronte del 6.1% della media nazionale.

Tra le fasce della popolazione, gli over 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono il 17% (media Italia 11,1%) mentre quelli tra i 12 e 19 anni nella stessa condizione sono il 41,1% (media Italia 33,7%).