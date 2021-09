Brancaleone, carabinieri salvano sette cuccioli abbandonati. Denunciato 23enne

Erano stati abbandonati per strada i sette cuccioli messi in salvo dai carabinieri di Brancaleone. I militari, nel corso di un controllo, hanno sentito lamenti provenire da un terreno incolto, non distante dal campo sportivo comunale.

Si sono quindi avvicinati e hanno notato, all’interno di un vecchio forno da cucina abbandonato, la presenza di sette cuccioli meticci. Nati da pochi giorni e con gli occhi ancora socchiusi, i piccoli hanno toccato il cuore dei carabinieri che si sono adoperati per trovare loro una sistemazione.

Così con il contributo del sindaco di Brancaleone, che li ha prima accolti e poi li ha affidato all’associazione no profit “Anime randagie” di Bovalino, dove sono accuditi e in cerca di un padrone.

I carabinieri hanno avviato le indagini per scoprire il responsabile dell’abbandono, e tramite la visione di una telecamera comunale situata nelle vicinanze, hanno ricostruito la scena, e sono riusciti a identificare il responsabile: 23enne del posto.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Locri e dovrà ora rispondere del reato di abbandono di animali.