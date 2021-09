Boccia in Calabria per Amalia Bruni e Franz Caruso

Francesco Boccia

Francesco Boccia torna in Calabria. Domani, giovedì 16 settembre, e venerdì 17 il responsabile enti locali della segreteria nazionale, sarà nella nostra regione per una serie di iniziative sul territorio.

Domani pomeriggio alle 16.30 sarà a Cosenza, nella sede del Partito democratico (corso Mazzini 11) per la presentazione dei candidati Pd in consiglio comunale, a sostegno del candidato sindaco Franz Caruso. Alle 18 sarà alla Villa Comunale di San Lucido per un dibattito con Amalia Bruni, candidata alla Presidenza della Regione Calabria.

Venerdì 17, invece, interverrà alle 20 al Parco Gaslini (via Torrazzo) di Catanzaro alla Festa dell’Unità regionale del PD Calabria.