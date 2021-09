Covid in Calabria, risalgono ancora i contagi: in 24 ore 299 casi e tre decessi

Salgono ancora i contagi in Calabria dove, nel bollettino di oggi mercoledì 15 settembre, i nuovi casi sono 299 e tre i decessi, due nel Reggino e uno nel Cosentino. Mistero invece sul -1 nella casella decessi di Vibo Valentia. Un aumento dunque dei positivi rispetto ai 155 casi di ieri (QUI).

Così grazie ai 4.467 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore è emerso che è la provincia Reggina a registrare più positivi con i suoi 110 casi, seguono Cosenza (+99), Crotone (+53), Catanzaro (+21), Vibo Valentia (+2). I positivi provenienti da altra regione o stato sono invece 14.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 81.491, mentre i decessi totali sono 1.359. I guariti di oggi sono 249 per un totale di 75.208 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.924 (+48).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 177 pazienti. Aumento che tuttavia non si registra nel Cosentino, mentre nel Reggino sono stati censiti sei nuovi ricoveri; due a Crotone e uno rispettivamente a Catanzaro. Tuttavia nel Vibonese è stato dimesso un paziente. Diminuiscono di due unità i posti letto occupati in terapia intensiva, dove attualmente sono ricoverati in 16. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.731 persone (+41).

I DATI PROVINCIALI

Nel Reggino i casi di oggi sono 110, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 28.476. Attualmente i casi attivi sono 2.148, di cui 81 ricoveri in reparto (+6); 5 in terapia intensiva (-2); 2.062 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 26.328, di cui 25.952 guariti (+108); 376 deceduti (+2). L'Asp di Reggio comunica 113 nuovi casi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Cosentino da febbraio i casi totali sono stati 11.171, mentre oggi i positivi sono 99. Attualmente i casi attivi sono 1.579, di cui 46 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.527 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 25.047, di cui 24.424 guariti (+98); 623 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica 100 nuovi casi di cui uno fuori regione, precisando che i casi di oggi sono 99 ma l'incremento è di 100 in quanto è stata registrata la dimissione a domicilio di un paziente ricoverato nel reparto di M.I. dell’AOMD e pertanto in precedenza in carico all’ASP di Catanzaro.

Nel Catanzarese i casi di oggi sono 21, ma il totale è: 11.171. Attualmente i casi attivi sono 223, di cui 24 ricoveri in reparto (+1); 5 in terapia intensiva; 194 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 10.948, di cui 10.799 guariti (+11); 149 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 412, in totale sono 7.784. Attualmente i casi attivi sono 412, di cui 15 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 397 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 7.372, di cui 7.263 guariti (+18); 109 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 63 nuovi casi di cui 10 migranti.

Nel Vibonese i casi delle ultime 24 ore sono due, ma da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono stati 6.265. Attualmente i casi attivi sono 210, di cui 8 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 202 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 6.055, di cui 5.960 guariti (+10); 95 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato gli attuali positivi sono 352 (+10), di cui 3 ricoveri in reparto (+1); nessun ricovero in terapia intensiva; in isolamento domiciliare 349 (+9). I guariti sono 810 (+4); i deceduti 7.