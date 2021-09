A Villapiana pioggia di interventi per le opere pubbliche e infrastrutturali

Partiranno a breve gli interventi di pubblica utilità per i quali sono già pronti i fondi, erogati in parte dal Governo centrale, dalla Regione e in parte messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Villapiana per circa 26 milioni di euro. È quanto afferma il sindaco Paolo Montalti.

Per la mitigazione del rischio idraulico sono previsti 345.500 euro; per l’atto integrativo all’accordo di programma per la mitigazione del rischio idraulico per il ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico in località lido e scalo 4milioni e 526mila euro; per la regimentazione acque e protezione dal Torrente Satanasso 3milioni 960mila euro; sala congressi Centro polivalente 500mila euro; piscina Centro polivalente 1milione 450mila euro, programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile 1mione ed 800mila euro.

Per le reti condotte reflui e impianto di depurazione 4milioni; rifacimento Piazza Aldo Moro 350mila euro; accordo di programma di sviluppo e coesione territoriale 500mila euro; centro polivalente 350mila euro; progetto sport e periferie 630mila euro; progettazione messa in sicurezza del territorio urbano scalo e lido 390mila euro; adeguamento funzionale e sistemazione palestra edificio scolastico in via Puglie 282mila euro; messa in sicurezza pavimentazione stradale 240mila euro; adeguamento sismico e degli impianti tecnologici scuola dell’infanzia e primaria “Pascoli” via Campo della Libertà 912mila euro; adeguamento sismico; impiantistico, barriere architettoniche e interventi di ampliamento scuola primaria e secondaria via delle Orchidee 1milione e 645mila euro; adeguamento sismico, impiantistico, barriere architettoniche scuola secondaria “Pascoli” via Puglie 2milioni.