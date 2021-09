Abbandonano rifiuti nel Parco della Sila: scattano numerose sanzioni

Grazie all’impiego di alcune fototrappole sparse in diverse aree urbane del Parco della Sila, i Carabinieri della Stazione Parco sono riusciti ad identificare e sanzionare diversi soggetti, colti sul fatto mentre abbandonavano indiscriminatamente dei rifiuti.

Gli apparati di videosorveglianza, ben nascosti tra la vegetazione nei comuni di Spezzano della Sila e di San Giovanni in fiore, sono stati posizionati in luoghi dove tale fenomeno è più accentuato. Diverse le persone colte sul fatto in pochi giorni, al punto che sono state già elevate sanzioni per oltre 4 mila euro.

Proprio le registrazioni hanno permesso di risalire ai diretti responsabili dell’abbandono dei rifiuti. Attività questa che rientra in una campagna di controllo a vasto raggio condotta dai militari su tutto il territorio silano.