Trattore si ribalta, travolge ed uccide un 15enne

Drammatico incidente questa mattina nel cosentino, lungo la Strada Provinciale 75 nel tratto che collega Lorica a Cellara: un trattore che trasportava della legna, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato al passaggio in una curva.

A bordo del mezzo un uomo assieme a suo figlio, appena quindicenne: è stato proprio il ragazzo ad avere la peggio, che a seguito della caduta del mezzo è rimasto schiacciato, perdendo la vita sul colpo.

Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118 ed ai Carabinieri. Soccorso purtroppo inutili per il quindicenne, mentre l’uomo è rimasto praticamente illeso.