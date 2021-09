Vibo, ancora un incidente lungo la Statale 18: due feriti

Violento incidente stradale questa mattina tra un’auto ed un autocarro, scontratisi lungo la Statale 18. L’impatto, avvenuto attorno alle 9:30, ha un bilancio di 2 feriti non gravi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno dovuto richiedere l’aiuto dei Vigili del Fucoo per estrarre dalle lamiere uno dei feriti, rimasto incastrato seppur in buon condizioni. Entrambi i malcapitati sono stati trasferiti allo Jazzolino per accertamenti.

Sul posto anche Polizia e Carabinieri, che coordinano le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria stradale e valutano le dinamiche del sinistro. Forti rallentamenti a causa della chiusura del tratto e delle deviazioni.