Cirò Marina, non chiede il Green Pass ai clienti: chiusa attività commerciale

Una leggerezza che è costata cara al titolare di un bar di Cirò Marina, sanzionato dai Carabinieri della locale compagnia e costretto a chiudere l’attività per 5 giorni. Il tutto, per non aver chiesto il Green Pass ai suoi clienti.

Nello specifico, nel corso di un controllo perlustrativo svolto dai militari la scorsa notte, questi hanno notato diversi avventori all’interno di un bar, decidendo dunque di appurare il rispetto delle norme anti contagio. Tuttavia, tra i vari clienti ne sono stati individuati 2 sprovvisti di certificato verde, e che per tanto non avrebbero dovuto accedere.

Al termine degli accertamenti di rito, il locale è stato chiuso ed è stata elevata la sanzione prevista in merito al mancato impiego di certificazioni verdi per Covid-19.