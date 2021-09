Centri per l’impiego, Iacucci (Pd): “Calabria ancora ferma a zero assunzioni”

Franco Iacucci

“La Regione Calabria è ancora ferma a zero assunzioni nei Centri per l’impiego”. È la denuncia messa nero su bianco dal candidato al consiglio regionale Franco Iacucci. “Lo scorso mese di maggio aveva annunciato lo stanziamento di 17 milioni di euro per il Piano di rafforzamento dei Centri per l’impiego, risorse assegnate dal Ministero del Lavoro per il loro potenziamento anche infrastrutturale. A fine agosto arriva l’ennesimo annuncio per l’assunzione di 537 operatori. Ad oggi nessun passo in avanti è stato fatto. Tutto è rimasto solo sulla carta”.

“Dallo Stato sono state finanziate assunzioni per 11.600 operatori da effettuare entro il 2021 e stanziati 870 milioni di euro per investimenti anche infrastrutturali. Ad aprile il ministro Orlando ha avviato una serie di incontri con le Regioni, a partire dalla Calabria, per riformare i Centri per l’impiego e assumere i nuovi addetti” ricorda l’esponente dem. “Ma la Regione Calabria va a rilento ed è ancora a quota zero assunzioni. A quasi due anni e mezzo dall’accordo non è stato avviato nessun iter”.

“E i soldi, in questo modo, rischiano di tornare al mittente. Nel frattempo, i pochi dipendenti a disposizione sono costretti a lavorare in ambienti non salubri, con tecnologie ormai vecchie. La sede di Cosenza, con un bacino di competenza di oltre 300 mila abitanti, è chiusa per carenze strutturali da maggio 2021” continua Iacucci. “La cosa più grave è che il problema non sono le risorse, visto che i soldi ci sono e a quelli dedicati alle assunzioni bisogna aggiungere i 500 milioni già stanziati del fondo React Ue per le politiche attive, più le risorse del Pnrr che ammontano a 1,1 miliardi solo per il Piano di rafforzamento dei centri per l’Impiego”

“Bisogna recuperare il tempo perso - conclude – e fare in modo che il potenziamento dei Centri per l’impiego non resti solo scritto sulla carta”.