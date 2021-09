Crotone, Stanchi dei Soliti propone la riduzione del gettore di presenza

“La politica che ha promesso un cambiamento radicale adesso, finalmente, è al governo della città. E non può girarsi dall'altra parte”. Così in una nota il gruppo Stanchi dei Soliti, che proporrà al consiglio comunale di Crotone di ridurre l’importo del gettone di presenza.

Una decisione presa non per “colpire una casta”, dato che “l’indennità massima mensile di un consigliere è poco superiore ai mille euro, e la maggior parte di essi percepisce meno di seicento euro”, ma dettata da un’esigenza economica: “l’assetto finanziario dell’ente è compromesso” e “la politica, in questa spending review, è giusto che faccia la sua parte”.

La proposta, dunque, è di ridurre l’importo del gettone di presenza da un quarto ad un sesto dello stipendio del primo cittadino: cosa che permetterebbe un risparmio, secondo le stime fornite dal gruppo, di circa 35 mila euro all’anno. In alternativa, qualora tale taglio non venisse approvato, sarà proposta una riduzione delle commissioni mensili: da 41 a 20.