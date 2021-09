Femminicidi, Bruni (Pd): “Basta con questa mattanza quotidiana”

Amalia Bruni

“É una strage infinita, tutte queste donne ammazzate Italia, una barbarie senza fine che non conosce soste”. Così l’aspirante governatrice Amalia Bruni, intervenendo sull’alto numero di femminicidi avvenuti nei giorni scorsi.

“Ieri è stata tolta la vita a Sonia Lattari, una donna di 43 anni di Fagnano Castello, il marito, al termine di un litigio l’ha accoltellata massacrandola” ricorda l’esponente dem. “Non c’è una definizione giusta per chi, non accettando la fine di una relazione o più semplicemente per una diversità di vedute, uccide a sangue freddo, la compagna, la moglie, la fidanzata”.

“Non basta il raptus a giustificare una atrocità come questa. Non sono uomini ma bestie e questa piaga, nonostante la legge abbia inasprito le pene, continua quotidianamente a mietere vittime” continua la Bruni. “Bisogna operare su più fronti, innanzitutto al minimo segno di aggressività occorre denunciare alle forze dell’ordine l’accaduto. Non si può giustificare nessun tipo di violenza, chi lo ha fatto una volta lo farà sempre”

“Chiediamo aiuto alle forze dell’Ordine, ai centri anti violenza, agli assistenti sociali immediatamente, prima che sia tardi” conclude. “Il femminicidio si batte a partire dai banchi di scuola e dalla famiglia, educando gli uomini al rispetto delle donne, a non essere mai violenti, a usare sempre il dialogo e il confronto con le donne, nella speranza che in questo modo si argini questa mattanza”.