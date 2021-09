Elezioni, Meloni (FdI) a Catanzaro: “Avversari in difficoltà”

Vede gli avversari “in difficoltà” Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. La segretaria del partito, in un comizio a Catanzaro a sostegno del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto, ha parlato dell’unione del centro destra, affermando che a sinistra ci sarebbero “sempre due, tre, quattro candidati presidenti e anche gente che non viene ricandidata e si candida da sola”.

Afferma poi di non avere dubbi sull’unità del centro destra tanto in Calabria, quanto in Italia. Unità che per Meloni “non è mai stata messa in discussione”, anche se afferma che ci sarebbero stati “fasi in cui chiaramente si discute e si litiga anche. Noi abbiamo chiesto banalmente come partito che forse più di tutti si è speso per l'unità della coalizione non foss'altro perché non abbiamo un piano B e il nostro unico possibile sistema di alleanze è il centrodestra".

Poi un accenno alla Calabria dove, per la leader di Fratelli d’Italia, “ il centrodestra complessivamente ha sempre ottenuto ottimi risultati e mi pare che si stesse facendo un ottimo lavoro prima che la povera Jole Santelli se ne andasse. Sono molto contenta del lavoro prodotto da Fdi in questa regione e ritengo che ora quel lavoro vada ripreso”.

Meloni a Catanzaro ha concluso la manifestazione elettorale a sostegno delle liste di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre e ha tenuto un comizio in piazza Prefettura intervenendo dopo la coordinatrice regionale del partito Wanda Ferro e lo stesso Occhiuto.