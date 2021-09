Cetraro, sorpresi a irrigare la piantagione di 4mila metri quadrati. Scattano sequestro e arresti

Sono stati sorpresi a coltivare 1.500 piante di canapa indiana in stato avanzato di maturazione. Così per le persone in questione, in tutto cinque, sono scattate le manette. I carabinieri di Paola, con il supporto dei militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato i cinque sorpresi a curare la coltivazione in località “Acquafredda” a Cetraro.

Le piante occupavano 4mila metri quadrati di terreno che era nascosto tra la vegetazione. L’area, suddivisa in due terrazzamenti e con un sistema di irrigazione, comprendeva vasche per la raccolta dell’acqua piovana. Nell’area i militari hanno trovato inoltre piccoli capannoni in cui venivano stoccati materiale per la coltivazione della canapa indiana e viveri.

Sotto sequestro sono finiti la coltivazione, le attrezzature agricole e 30 chili di marijuana già essiccata.