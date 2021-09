Crotone. Riunione in prefettura sul settore urbanistica

È servita per fare il punto sulla situazione del settore urbanistica del Comune di Crotone la riunione convocata dal prefetto della città pitagorica. All’incontro, che si è svolto in video conferenza, hanno partecipato l’assessore al ramo, Ilario Sorgiovanni, e il dirigente a interim del settore, Salvatore Gangemi.

Alla riunione era presente anche il sindaco Vincenzo Voce che ha riferito ai presenti le criticità del settore, dovute “all’eccessivo carico di competenze, alla carente pianta organica e alle disfunzioni frequenti della piattaforma regionale sue”.

Ha quindi ricordato di aver “proceduto a scindere alcune competenze in carico al settore IV creando un apposito settore VI ambiente e una nuova unità operativa dedicata esclusivamente al progetto "Antica Kroton". E se per questo tema “è stato già individuato il dirigente ad hoc”, Voce conferma che “sono in corso le procedure per l’individuazione del dirigente del settore iv urbanistica e del settore vi ambiente”.

“Per quanto attiene la pianta organica sono stati assunti, attraverso procedure ad evidenza pubblica, cinque istruttori tecnici, di cui due assegnati al settore urbanistica, due al settore ambiente e uno ai lavori pubblici. A breve si procederà con ulteriori assunzioni, vitali per il funzionamento dei tre settori”.

Voce scrive poi di aver ribadito la “volontà di collaborazione che l’amministrazione intende rinnovare con gli ordini professionali anche attraverso specifici protocolli di intesa per prevedere tirocini di giovani professionisti presso l’Ente”.