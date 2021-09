Covid in Calabria, in 24 ore 155 nuovi casi e nessun decesso

Sono 155 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Oggi, martedì 14 settembre, non c’è stato alcun decesso, mentre i tamponi effettuati e processati sono stati 4.301. Un aumento dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 125. (LEGGI)



La maggior parte dei casi sono stati registrati nel Reggino (+53), seguono la provincia di Cosenza (+44), Catanzaro (+14), Crotone (+9), Vibo Valentia (+5). Mentre i casi di Covud-19 contratti da persone residenti fuori regione sono 30.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 81.192, mentre i decessi totali sono 1.357. I guariti di oggi sono 291, per un totale di 74.959 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 4.876 (-136).

Aumentano i ricoveri, dato che nei reparti ordinari si trovano 168 persone (+5), 4 sono state ricoverate a Reggio e una a Crotone. In terapia intensiva si trovano invece 18 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano in 4.690 (-141).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 28.366, in 24 ore i nuovi positivi sono 53. Attualmente i casi attivi sono 2.148, di cui 75 ricoveri in reparto (+4); 7 in terapia intensiva; 2.066 in isolamento domiciliare (-64). I casi chiusi sono 26.218, di cui 25.844 guariti (+113); 374 deceduti. L'Asp di Reggio comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

Nel Cosentino i nuovi casi sono 44 su un totale di 26.527. Attualmente i casi attivi sono 1.579, di cui 46 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.527 in isolamento domiciliare (-63). I casi chiusi sono 24.948, di cui 24.326 guariti (+107); 622 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica 45 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 14, mentre il computo totale è: 11.150. Attualmente i casi attivi sono 213, di cui 23 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 185 in isolamento domiciliare (-7). I casi chiusi sono 10.937, di cui 10.788 guariti (+21); 149 deceduti.

Nel Crotonese i casi totali sono 7.731, mentre quelli di oggi sono 9. Attualmente i casi attivi sono 377, di cui 13 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 364 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 7.354, di cui 7.245 guariti (+9); 109 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 19 migranti.

Nel Vibonese i casi totali sono 6.263, mentre i positivi di oggi sono 5. Attualmente i casi attivi sono 217, di cui 9 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 208 in isolamento domiciliare (-23). I casi chiusi sono 6.046, di cui 5.950 guariti (+28); 96 deceduti. L'Asp di Vibo comunica, a seguito di verifiche, un soggetto positivo guarito nel mese di aprile 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato oggi su ISS.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti fuori regione o in altro stato i casi di oggi sono 30, i totali 1.155. In reparto sono ricoverati due pazienti; nessun ricovero in terapia intensiva; in isolamento domiciliare si trovano 340 persone (+17). I guariti sono 806 (+13); i decessi sono invece 7.