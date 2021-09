Spilinga: violazioni in materia ambientale, multe da 23mila euro

Violazioni in materia ambientale. Per questo motivo i carabinieri forestali di Spilinga con i colleghi della stazione di Mileto hanno effettuato diverse multe per 23mila euro. È successo nel corso di controlli in località Gelardo, frazione Comparni del comune di Mileto.

In un fondo privato, i carabinieri hanno trovato numerosi animali detenuti non regolarmente. Hanno inoltre scoperto un allevamento di ovini non registrato al servizio veterinario dell’Asp locale, che ha portato al sequestro degli animali.

Nell’area ispezionata, inoltre, hanno trovato un capannone con il tetto composto da amianto, per il quale i militari hanno accertato la mancata comunicazione ai competenti uffici. Il controllo è proseguito all’interno del market gestito dagli stessi proprietari del fondo, nel quale hanno scoperto il mancato controllo basato sui principi del sistema Haccp.