Cassano, tenta di nascondere la droga negli slip: arrestato

Ha tentato di nascondere la droga negli slip, per questo motivo un 30enne di Castrovillari è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I carabinieri di Corigliano Calabro e della tenenza di Cassano, nel corso di un controllo, hanno fermato in contrada Caccianova una piccola utilitaria che procedeva a forte velocità.

Al suo interno c’erano due persone: il passeggero, durante il controllo, ha tentato di nascondere negli slip degli involucri, ma notato dai militari è stato bloccato. All’interno delle mutande i carabinieri hanno così trovato diverse dosi di eroina e di cocaina, già pronte per essere cedute.

I due sono stati portati in caserma, dove sono state effettuate perquisizioni personali e veicolare, al termine delle quali non è stato trovato altro. La droga è stata sequestrata, mentre il 30enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato e messo ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Oggi, dopo la celebrazione dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria.