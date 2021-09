Consultazioni e panel UE: Unioncamere Calabria promuove la partecipazione

Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network (EEN) svolge l’importante ruolo di canale di dialogo fra imprenditori, cittadini, organizzazioni, consumatori e Istituzioni dell’Unione Europea sulle future politiche ed iniziative europee nonché sulla formazione della legislazione comunitaria attraverso la partecipazione ad apposite consultazioni e panel promossi dall’Unione Europea.

A tale riguardo Unioncamere Calabria promuove la partecipazione alla consultazione europea relativa ai ritardi nei pagamenti condotta nel quadro di uno "Studio sulla promozione di una cultura dei pagamenti responsabile nell'UE: migliorare l'efficacia della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento".

Lo studio, avviato dalla DG GROW della Commissione europea, mira a individuare misure volte a prevenire i ritardi di pagamento e ad attenuarne gli effetti. Scopo della consultazione è raccogliere informazioni su quattro aspetti, in particolare: le principali caratteristiche delle condizioni di pagamento stabilite dalle imprese; l'esperienza delle imprese in materia di prassi di pagamento inique; la gestione, da parte delle imprese, delle controversie relative ai ritardi di pagamento; e il parere delle imprese circa possibili misure normative per lottare contro i ritardi di pagamento.

L’indagine si rivolge a Imprese (PMI) attive in tutti i settori, la consultazione riguarda esclusivamente le condizioni di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B). Per contribuire al sondaggio occorre compilare e far pervenire, entro il prossimo 08 ottobre 2021, l’apposito questionario a Unioncamere Calabria, sede di Lamezia Terme al seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , che provvederà ad inserire le risposte in forma anonima nel database della Commissione Europa.