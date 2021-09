Concorso di Vini Arbëreshë, è boom iscrizioni per l’edizione 2021

“Una nuova generazione di vinificatori, che porta avanti quella tradizione di famiglia che tramanda di padre in figlio, strumenti, rituali ed il gusto e piacere di fare da sé il vino. Con un valore aggiunto: se prima le uve venivano acquistate, ora, sempre più giovani decidono di investire nella terra e nella cura diretta dei vigneti. Il risultato: un prodotto profondamente identitario. È uno dei tanti aspetti che emerge dalla 16esima edizione del Concorso di Vini Arbëreshe che per l’edizione 2021 ha confermato il boom di iscrizioni. Sono 45 i campioni che si contendono il podio”.

È quanto fa sapere il giornalista enogastronomico e coordinatore dell’evento Tommaso Caporale informando che si è insediata ieri la giuria del Concorso promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Pomillo e finanziata dalla Regione Calabria.

“L’80% dei campioni pervenuti sono stati presentati come rossi. Ma – sottolinea Caporale - vista la tradizione del vino calabrese e della vinificazione con tempistica di macerazione molto bassa poiché dovrebbero essere classificati in rosati, perché la macerazione delle bucce avviene dalle 12 alle 48 ore, saranno giudicati come tali.”

Le specialità dei vini arbëreshë, tra passato, presente e futuro, verso un consorzio di vini arbëreshë. È, questo, il tema della tavola rotonda che sarà ospitata oggi, martedì 14, a Palazzo Marino, alle ore 18. Insieme al Primo Cittadino e a Caporale interverranno l’enologo Vincenzo Ippolito, l'agronomo ed assaggiatore Mario Reda ed i membri della giuria, il maître sommelier dell’Amira (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi) sez. Cosenza-Sila Michele Giorno e Padre Elia Hagi.

La tre giorni si chiuderà mercoledì 15 alle ore 20 in Piazza Skanderbeg, con la premiazione dei vincitori alla quale parteciperà anche l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e una degustazione identitaria in piazza organizzata in collaborazione con Filiera Madeo.

Nell’ambito dell’evento Le Strade del Rosato, l’esposizione dei migliori vini rosati del Mediterraneo si inserisce anche la seconda edizione di Calabria, identità, emozioni e bollicine promossa dalla storica associazione Otto Torri sullo Jonio con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pomillo, in partnership con iGreco, nel solco delle iniziative volte a fare di Vakarici, simbolo ed esperimento del progetto di salotto diffuso.