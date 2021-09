Farzovet per Enpa Crotone: donate 180 fiale di antiparassitari

Farzovet, farmacia veterinaria e Petshop, da sempre vicina alle associazioni che si occupano di aiutare animali nel nostro territorio, ha donato 180 fiale di Fronline, antiparassitari per cani, al canile Enpa Crotone.

"Esprimiamo gratitudine alla Farzovet Farmacia Veterinaria della Famiglia Chiarello" dice Giuseppe Trocino, presidente Enpa Crotone - "che da sempre contribuisce a sostenerci per migliorare la vita in canile dei nostri amici a quattro zampe".

Il responsabile vendite Farzovet, Domenico Chiarello, dichiara invece: "Sappiamo che la vita in canile è dura, il nostro è un piccolo gesto per rendere la permanenza dei cani il più confortevole possibile e in salute".