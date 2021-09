Fiumi di Coca dal nord Europa e dalla Spagna, blitz della Gdf: 57 indagati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Quasi una sessantina di persone, esattamente 57, raggiunte da altrettante misure cautelari personali e sequestri di beni per oltre 3,7 milioni di euro.

È questo il primo bilancio del blitz scattato stamani in Calabria ed in altre e diverse regioni italiane contro una presunta organizzazione - di cui gli indagati sono ritenuti far parte - che sarebbe stata impegnata nella importazione di cocaina dal nord-Europa e dalla Spagna.

L’operazione è condotta dai militari del Comando provinciale delle fiamme gialle di Catanzaro e dello Scico di Roma, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della stessa Guardia di Finanza, coordinati e diretti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria.

Tutti i particolari saranno illustrati nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 di oggi presso la sede del comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo dello Stretto, alla presenza del procuratore Giovanni Bombardieri, degli Aggiunti Gaetano Paci e Giuseppe Lombardo e dei vertici delle fiamme gialle di Catanzaro e dello Scico.