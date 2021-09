Inchiesta “Basso Profilo”: chieste 24 condanne, 8 anni per l’assessore Talarico

Una sola assoluzione e 24 condanne per un totale di oltre 150 di carcere. È questo quanto richiesto dai pm Antimafia Paolo Sirleo e Veronica Calcagno nell’aula bunker di Lamezia Terme dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro nel processo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta Basso Profilo, relativa a presunti presunti collegamenti tra mafia, politica, imprenditoria e criminalità organizzata crotonese, catanzarese e reggina.

L’assoluzione è stata chiesta per l’Ad dell’istituto di vigilanza Sicurtansport Luciano Basile. Tra le condanne, invece, sono di rilievo gli 8 anni di reclusione chiesti per l’assessore regionale al Bilancio uscente, Francesco Talarico, i 6 anni per il notaio catanzarese Rocco Guglielmo e i 20 anni -pena più alta- per Tommaso Rosa, di Sellia Marina, ritenuto tra i promotori dell’associazione mafiosa insieme a Carmine Falcone, di San Leonardo di Cutro, per il quale invece sono stati chiesti 16 anni.

LE CONDANNE

Luigi Alecce, 56 anni, di Catanzaro: 4 anni; Anna Rita Antonelli (65), di Olevano Romano: 3 anni; Giuseppe Bonofiglio (57), di Roccabernarda: 14 anni; Rosario Bonofiglio (56), di Roccabernarda: 5 anni; Pierpaolo Caloiro (42), di Cutro: 4 anni; Concetta Di Noia (49), di Sellia Marina: 14 anni; Giulio Docimo (62), di Montalto Uffugo: 4 anni; Carmine Falcone (74), di Cutro: 16 anni; Matteo Femia (37), di Cropani: 2 anni; Rocco Guglielmo (58), di Catanzaro: 6 anni; Domenico Iaquinta (39), di Cropani: 8 mesi; Rodolfo La Bernarda (57), di Cotronei: 8 anni e 8 mesi; Francesco Luzzi (38), di Montalto Uffugo: 4 anni; Santo Mancuso (48), di Catanzaro: 1 anno e 4 mesi; Francesco Mantella (55), di Catanzaro: 8 anni e 8 mesi; Antonino Pirrello (42), di Reggio Calabria: 6 anni; Tommaso Rosa (57), di Sellia Marina: 20 anni; Victoria Rosa (32), di Roccabernarda: 5 anni; Francesco Talarico (54), di Lamezia Terme: 8 anni; Giuseppe Truglia (44), di Vallefiorita: 9 anni e 4 mesi; Pino Volpe (54), di Altomonte: 3 anni e 4 mesi; Luciano Basile (50), di Palermo: assoluzione; Eugenia Curcio (48), di Botricello: 5 anni e 4 mesi; Antonio Grillone (54), di Botricello: 6 anni; Giuseppe Mangone (44), di Sellia Marina: 7 anni.