Omicidio a Fagnano. Ammazza la compagna a coltellate, fermato 52enne

Tragedia tra le mura familiari nel piccolo centro di Fagnano Castello, nel cosentino. Un 52enne, Giuseppe Servidio, avrebbe ucciso la compagna convivente, la 43enne Sonia Lattari, accoltellandola con diversi fendenti, si presume al culmine di una lite.

Non è chiaro ancora se sia stato lo stesso uomo, dopo il fatto, a chiamare i soccorritori o i figli della coppia. Sul luogo delle tragedia, infatti, pare fossero presenti anche i due figli avuti di Servidio e Lattari.

Sul posto, in via Alcide De Gasperi, nel centro storico del piccolo comune della Valle dell’Esaro, sono giunti così i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118 ma per la donna, armai, non c’era più nulla da fare.

Ancora oscura, evidentemente, la causa scatenante il folle gesto e gli inquirenti non escludono che passa essere riconducibile a motivi di gelosia.

Servidio non si è allontanato dopo l’accaduto. I Carabinieri lo hanno difatti rintracciato nei pressi di casa: dichiarato in stato di fermo è stato portato in caserma per l’interrogatorio da parte del magistrato della Procura di Cosenza.

(in aggiornamento)