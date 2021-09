Covid. Si riconferma il “calo del lunedì”: 125 nuovi positivi. Quattro i decessi

L’oramai consueto “calo del lunedì” all’interno del bollettino regionale sull’andamento del coronavirus si riconferma anche oggi. A differenza dei giorni scorsi, infatti, la nostra regione conta 125 nuovi positivi (ieri erano 229) a fronte di 2.648 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Così, da inizio pandemia, i casi totali di Covid-19 hanno raggiunto quota 81.037.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+88), segue la provincia di Crotone (+34), e poi le province di Cosenza (+2) e Vibo Valentia (+1). Nessun nuovo caso è stato riscontrato in provincia di Catanzaro.

Sul fronte dei decessi, purtroppo, si contano altri 4 morti – registrati tutti nel cosentino e di cui due risalgono al 3 settembre - e si giunge così ad un totale di 1.357 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi sono invece 5.012 (-75).I guariti di oggi sono196 , mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è di 74.264.

Per quanto riguarda i ricoveri, restano 18 i posti letto occupati nelle terapie intensive. Aumentano di 4 unità i quelli nei reparti Covid della regione, per un totale di 163 persone ricoverata. Le persone che stanno curando il virus a casa propria sono invece 4.831 (-79).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 28.313, mentre i positivi di oggi sono 88. Attualmente i casi attivi sono 2208, di cui 71 ricoveri in reparto(+1); 7 in terapia intensiva; 2130 in isolamento domiciliare (-28). I casi chiusi 6.105: 25.731 guariti, 374 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 2, ma da febbraio si sono ammalati in 26.483. Attualmente i casi attivi sono 1.642, di cui 46 ricoveri in reparto (-1); 6 in terapia intensiva (+1); 1590 in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 24.841: 24.219 guariti, 622 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica “un solo nuovo caso; il numero totale dei casi è incrementato di 2 unità e non di 1, in quanto è stato registrato il decesso di un paziente ricoverato nel reparto di T.I. dell’AOMD. Due dei quattro decessi comunicati oggi sono avvenuti in precedenza in altra struttura (RSA), entrambi in data 03/09/2021”.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.136, oggi non si registrano positivi. Qui i casi attivi sono 220, di cui 23 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva (-1); 192 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono10.916: 10.767 guariti, 149 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica che “un nuovo soggetto positivo non viene riportato nell' incremento in quanto un soggetto è stato computato nell'ASP di Cosenza”.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 32, mentre i casi totali si attestato a quota 7.722. Attualmente i casi attivi sono 377, di cui 12 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 365 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 7.345:7.236 guariti, 109 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 1 solo positivo che porta il totale a 6.258 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 240, di cui 9 ricoveri in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 231 in isolamento domiciliare (-17). I casi chiusi sono 6.018 :5.922 guariti, 96 deceduti.

(Ultimo aggiornamento alle 17.02)