Nuovo sbarco a Roccella Jonica: soccorsi 51 migranti

Sono giunti nel porto di Roccella Jonica nella notte, e solo grazie all’intervento della Guardia Costiera: si trovavano ad oltre 70 miglia dalla costa della locride, a bordo di una barca a vela in balia del mare mosso e del forte vento.

Si tratta di 51 migranti di varia nazionalità, comprese quattro donne e quattro minori, che si aggiungono alle 26 persone soccorse nell’arco della stessa giornata a largo di Bovalino. Dopo l’abbordaggio, l’imbarcazione è stata condotta nel porto cittadino, e tutti gli occupanti sono stati messi in salvo.

In corso ore le necessarie operazioni sanitarie, tra cui il consueto test per verificare la presenza di coronavirus e la permanenza in triage. Dopo un primo periodo, saranno trasferiti in una struttura messa a disposizione dal Comune di Roccella con l’aiuto della Protezione Civile. Si tratta del ventiseiesimo sbarco registrato sulle coste della locride negli ultimi 3 mesi.