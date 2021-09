Bracconaggio, Polizia Provinciale sorprende cacciatore di frodo: denunciato

Lo hanno beccato in flagranza di reato, mentre praticava uccellagione in modo illecito nella periferia di San Giovanni in Fiore. Si tratta di un cinquantatreenne del posto, scoperto mentre tentava di attivare dei volatili tramite richiamo elettronico e sfruttando dei rami invischiati di colla.

Una tecnica di caccia proibita, dato che permette di catturare indiscriminatamente ogni tipo di volatile, compresi quelli appartenenti a specie protette. L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia Provinciale di Cosenza, che lo ha osservato mentre si muoveva nelle campagne florensi.

Tutto il materiale impiegato nella caccia è stato sequestrato: tra questi, figuravano due cardellini, fortunatamente ancora in vita, che una volta liberati sono stati rimessi in libertà. L’uomo è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica, con l’accusa di uccellagione, cattura e detenzione di fauna protetta, ed uso di mezzi vietati per la caccia, oltre che furto venatorio.

I controlli proseguirano in tutto l’altopiano silano, così come disposto dal sostituto comissario Salvatore Di Iuri.